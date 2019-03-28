Лунгин назвал мракобесием запрет своего фильма о войне в Афганистане

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Лунгин назвал мракобесием запрет своего фильма о войне в Афганистане

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15 мая 1988 года. Начался поэтапный вывод ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана. Фото: © РИА Новости/В. Киселев

По заявлению постановщика, он создавал картину с "глубокой любовью и уважением" к тем, кто воевал в Афганистане.

Режиссёр Павел Лунгин прокомментировал призыв Совета Федерации не выпускать 9 мая его фильм "Братство", действие которого разворачивается накануне вывода советских войск из Афганистана.

Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности, — заявил Лунгин в интервью "Говорит Москва".

Также режиссёр отметил, что "Братство" создавалось с "глубокой любовью и уважением к людям", воевавшим в Афганистане.

Лунгин добавил, что член Совета Федерации Игорь Морозов попросил его по-дружески показать киноленту. Создатели "Братства" не были обязаны этого делать, но пошли навстречу и взяли для этих целей у Министерства культуры зал, куда пришли на показ уже заранее негативно настроенные зрители.

Я почувствовал себя мальчиком для битья на показе. Каждый из присутствующих имел заготовленную негативную речь, — заключил постановщик.

Напомним, что накануне в Совфеде предложили запретить показ фильма Лунгина о войне в Афганистане.

Бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ, а ныне российский политический деятель Игорь Морозов раскритиковал киноленту и отметил, что она не может выйти в назначенную дату, 9 мая, из-за того что искажает исторические события. По его мнению, на таком фильме "нельзя воспитывать молодёжь, чувство патриотизма".

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