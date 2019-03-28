Лунгин назвал мракобесием запрет своего фильма о войне в Афганистане

По заявлению постановщика, он создавал картину с "глубокой любовью и уважением" к тем, кто воевал в Афганистане.

Режиссёр Павел Лунгин прокомментировал призыв Совета Федерации не выпускать 9 мая его фильм "Братство", действие которого разворачивается накануне вывода советских войск из Афганистана.

— Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности, — заявил Лунгин в интервью "Говорит Москва".

Также режиссёр отметил, что "Братство" создавалось с "глубокой любовью и уважением к людям", воевавшим в Афганистане.

Лунгин добавил, что член Совета Федерации Игорь Морозов попросил его по-дружески показать киноленту. Создатели "Братства" не были обязаны этого делать, но пошли навстречу и взяли для этих целей у Министерства культуры зал, куда пришли на показ уже заранее негативно настроенные зрители.

— Я почувствовал себя мальчиком для битья на показе. Каждый из присутствующих имел заготовленную негативную речь, — заключил постановщик.

Напомним, что накануне в Совфеде предложили запретить показ фильма Лунгина о войне в Афганистане.

Бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ, а ныне российский политический деятель Игорь Морозов раскритиковал киноленту и отметил, что она не может выйти в назначенную дату, 9 мая, из-за того что искажает исторические события. По его мнению, на таком фильме "нельзя воспитывать молодёжь, чувство патриотизма".