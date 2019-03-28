В Средиземноморье мигранты захватили спасшее их судно

Мигранты захватили судно, оказавшее им помощь в Средиземном море, и сменили курс. Об этом сообщает канал Rai News.

Отмечается, что министр внутренних дел Италии и вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал произошедшее "пиратством", заявив, что в территориальные воды злоумышленникам войти не позволят.

По данным политика, спасённых мигрантов везли к ливийским берегам для высадки, однако внезапно маршрут был изменён и судно двинулось севернее, к берегам Мальты и Лампедузы.

— У нас есть основания полагать, что судно угнано. Речь идёт уже не о спасении, это — первый акт пиратства, — заявил Сальвини.