Захарова осудила Запад за "фантастическое лицемерие" по отношению к Венесуэле

Запад проявляет "фантастическое лицемерие", предлагая гуманитарную помощь Венесуэле после блокировки её счетов в международных банках. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая игра".

При этом она отметила, что главным аргументом Запада о необходимости смены власти в латиноамериканской стране являются ужасные условия, в которых живут её граждане.

— И об этом говорят западные партнёры... Лондон, мировые банковские структуры под нажимом Вашингтона заморозили, украли 30 миллиардов долларов, а теперь предлагают свою гуманитарную помощь, медикаменты, продовольствие на деньги, принадлежащие этому государству. И вот это глобальное лицемерие — фантастика,— подчеркнула дипломат.

Она также напомнила о заявлениях западных коллег о том, что ещё одним показателем необходимости смены власти в Венесуэле является высокий процент миграции за пределы страны.

— Вы знаете, какое количество людей уехало из Литвы и Латвии? У меня вопрос: там, с точки зрения Вашингтона, не надо режим менять, всё нормально? — заметила она.

Как писал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты для того, чтобы добиться ухода РФ из латиноамериканского региона.