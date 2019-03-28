В Кёльне из-за авиабомбы времён Второй мировой войны эвакуированы тысячи человек

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В Кёльне из-за авиабомбы времён Второй мировой войны эвакуированы тысячи человек

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Фото: © Pixabay

В немецком городе Кёльне была найдена неразорвавшаяся авиабомба времён Второй мировой войны, пишет газета Kölnische Rundschau.

Отмечается, что 500-килограммовая бомба с активным детонатором была обнаружена вечером 27 марта во время строительных работ. Радиус зоны риска составил 300 метров. Всего из-за взрывоопасной находки было эвакуировано 2100 жителей.

По последней информации, прибывшие на место сапёры успешно провели операцию по обезвреживанию боеприпаса.

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