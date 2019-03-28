Клинцевич: США не смогут помешать РФ выполнять обязательства перед Венесуэлой

На странице своего аккаунта в Facebook сенатор попытался проследить мотивы президента США Дональда Трампа, заявившего, что России необходимо "убраться из Венесуэлы".

Заявления США никак не повлияют на решение России помогать Венесуэле. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

На странице своего аккаунта в "Фейсбуке" сенатор попытался проследить мотивы президента США Дональда Трампа, заявившего, что России необходимо "убраться из Венесуэлы".

По мнению Клинцевича, глава Белого дома мог пытаться таким образом наладить отношения с палатой представителей американского конгресса или "убедить американских избирателей, что никакого сговора с Россией у него не было".

При этом он отметил, что позиция Вашингтона никак не повлияет на отношения России с её латиноамериканским партнёром.

— Мы продолжим спокойно выполнять свои обязательства перед Венесуэлой. И нас не запугать, — подытожил сенатор.

Как писал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты для того, чтобы добиться ухода РФ из латиноамериканского региона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, прежде чем давать России советы по текущей ситуации в Венесуэле, США следует выполнить свои обещания по выводу войск из Сирии.