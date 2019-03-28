В Киеве националисты забросали дом Медведчука петардами

В Киеве группа радикально настроенных граждан из партии "Национальный корпус" устроила беспорядки перед домом председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Трансляцию с места происшествия вёл украинский телеканал "Наш".

В ходе протеста митингующие подожгли фаеры, забрасывали дом политика петардами и выкрикивали различные националистические лозунги, обвиняя Медведчука в связях с Россией.

— Мы приедем ещё, другим составом, может, сюда, может, под другой дом, — заявил один из сторонников "Национального корпуса".

Также митингующие добавили, что они не позволят Медведчуку "спать спокойно на территории Украины".

Напомним, что накануне против политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука было открыто уголовное дело из-за их поездки в РФ. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, "вопросы возникают" не только к авиаслужбе, но и к погранслужбе, которая "выпустила этих лиц" из страны. При этом, в чём именно Бойко и Медведчук "нарушили закон", генпрокурор уточнять не стал.