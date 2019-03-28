Министр, госсекретарь и представитель правительства Франции покинули свои посты

В коммюнике Елисейского дворца сообщили об отставке сразу троих чиновников французского кабмина. Об этом сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, свои посты покинули министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махжуби и официальный представитель правительства страны Бенжамен Гриво.

Отмечается, что причины увольнения неизвестны, однако в СМИ высказывались мнения, что действия министров мотивированы возможным участием в муниципальных выборах, которые состоятся в 2020 году.