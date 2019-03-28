Российский посол сообщил о подготовке визита Путина в Италию

Россия и Италия согласовывают программу и сроки визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил российский посол в Риме Сергей Разов.

— Когда эти вопросы будут согласованы, о визите будет объявлено в соответствии с существующим порядком, — передаёт его слова РИА "Новости".

При этом Разов отметил, что данный визит послужит для укрепления существующих традиционно-дружеских отношений между странами.

Как писал Лайф, ранее премьер-министр Италии сообщил о намерении отменить антироссийские санкции, а в палате депутатов итальянского парламента заявили о необходимости возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.