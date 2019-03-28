Трамп вызвал на ковёр главу Google для обсуждения вопросов "приверженности США"

Президент США Дональд Трамп встретился с генеральным директором Google Сундаром Пичаи для обсуждения того, что транснациональная корпорация может сделать для страны. Об этом глава государства заявил в своём аккаунте в "Твиттере".

По словам Трампа, они обсуждали политическую справедливость, а сама встреча закончилась "очень хорошо".

— Только что встретился с президентом Google Сундаром Пичаи, у которого, очевидно, дела идут неплохо. Он решительно заявил о своей полной приверженности американской стороне, а не китайской, — написал президент США.

Напомним, что ранее Трамп обвинил американскую корпорацию Google в поддержке армии Китая. Правда, в чём она заключалась, глава Белого дома не уточнил.