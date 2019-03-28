В горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность

На Камчатке объявили штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.

Отмечается, что лавинная опасность может коснуться территорий Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Как указывается в заявлении Камчатского противолавинного центра, экстремалам-спортсменам, туристам и охотникам лучше воздержаться от проведения мероприятий в горах в период с 29 по 31 марта.