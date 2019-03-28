Мэром Владивостока избрали Олега Гуменюка

Во Владивостоке депутаты выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, сообщает РИА "Новости".
По словам Гуменюка, важнейшими задачами сейчас являются "благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры".
Также избранный градоначальник выразил мнение, что необходимо привести в порядок побережье и стараться уменьшить отток населения.
Известно, что за Гуменюка голос отдали 23 депутата, 5 против.
Напомним, предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушёл в отставку в октябре прошлого года по собственному желанию.
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