США выразили надежду, что Украина продолжит проводить реформы и после выборов

Государственный секретарь Майкл Помпео заявил о том, что власти Соединённых Штатов надеются на то, что антикоррупционные реформы на Украине продолжатся и после президентских выборов.

— Мы надеемся, что [на Украине] пройдут успешные выборы, и после этого будет успешно сформировано правительство, — сказал Помпео на последних слушаниях в Сенате.

Также политический деятель заметил, что данные реформы являются одним из ключевых факторов восстановления демократии на Украине.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе, но его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. Лайф писал, что большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского.