Экс-хоккеист "Локомотива" получил условный срок за покупку кокаина

Бывший хоккеист ярославского "Локомотива" и "Сибири" Йори Лехтеря получил четырёхмесячный условный срок за покупку наркотиков, пишет издание Iltalehti.

По данным следствия, финн приобрёл шесть граммов кокаина.

В сентябре прошлого года Лехтеря подозревался в участии в группировке, занимающейся торговлей наркотиками. В полиции полагали, что наркотическое вещество распространялось в ресторанах Тампере и близлежащих окрестностях с января 2017 года.

После выступления в КХЛ за "Локо" и "Сибирь" Лехтеря перебрался за океан. С 2014 года он играет в НХЛ за "Сент-Луис" и "Филадельфию". Хоккеист также завоевал бронзу Олимпиады-2014 и серебро чемпионата мира — 2014 в составе сборной Финляндии.