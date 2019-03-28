Помпео заявил, что США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Белый дом надеется получить одобрение Североатлантического альянса на введение новой серии мер в ответ на действия России в Крыму и Азовском море. Об этом сообщает Reuters.

— Надеюсь, что на следующей неделе, когда в городе (Вашингтоне. — Прим. Лайфа) будут находиться наши коллеги из НАТО, нам удастся объявить о новой серии действий, которые мы предпримем совместно, чтобы дать отпор тому, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, в регионе, —заявил он во время слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

В ходе выступления он также коснулся предстоящих выборов на Украине и выразил надежду, что 31 марта голосование пройдёт успешно.

Кроме того, Помпео подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией для восстановления демократии в стране.

Как сообщал Лайф, в эфире одного из украинских телеканалов президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев рассматривает вариант сотрудничества с НАТО по "возвращению" Крыма.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".