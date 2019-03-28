В Австралии туристка обнаружила в ванной комнате гостиницы скрытую камеру

Полиция уже предъявила обвинения мужчине, у которого были обнаружены многочисленные записи женщин, сделанные с помощью скрытых камер.

Французская туристка, приехавшая на отдых в Австралию, обнаружила в ванной комнате хостела, где остановилась, скрытую камеру в дезодоранте. Об этом сообщает английское издание The Daily Mail.

Отмечается, что 27-летняя девушка остановилась в хостеле рядом с популярным сиднейским пляжем Бонди. Там она пользовалась общей ванной комнатой с другими постояльцами гостиницы. Однако вечером 25 марта после принятия душа она заметила, что в корзинке с туалетными принадлежностями находится дезодорант, в котором девушка разглядела спрятанную скрытую камеру.

По информации, девушка оперативно обратилась в правоохранительные органы. И спустя несколько дней сотрудниками полиции был задержан 36-летний путешественник из Гонконга. Ему предъявлены обвинения в установке и незаконном использовании видеозаписывающего устройства.

Как сообщили представители полиции Сиднея, в ходе обыска у мужчины были найдены многочисленные жёсткие диски и устройства цифрового хранения, на которых содержались видеозаписи женщин, снятых с помощью скрытых камер.

Уточняется, что обвиняемому было отказано в залоге. Он должен предстать перед местным судом на следующей неделе.