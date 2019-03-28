Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Российский лидер Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Путин встретится в Бишкеке с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
— Они обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества, — указывается в сообщении пресс-службы Кремля.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, по итогам переговоров будет подписано совместное заявление глав государств.
Также ожидается, что Путин и Жээнбеков будут участвовать в российско-киргизской межрегиональной конференции, после чего посетят дом-музей знаменитого писателя Чингиза Айтматова.
Завершится визит президента России в Бишкек совместным возложением венков к Вечному огню.
Как писал Лайф, в феврале Путин принимал своего киргизского коллегу Жээнбекова в Сочи.
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