Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

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Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Российский лидер Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Путин встретится в Бишкеке с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

Они обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества, — указывается в сообщении пресс-службы Кремля.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, по итогам переговоров будет подписано совместное заявление глав государств.

Также ожидается, что Путин и Жээнбеков будут участвовать в российско-киргизской межрегиональной конференции, после чего посетят дом-музей знаменитого писателя Чингиза Айтматова.

Завершится визит президента России в Бишкек совместным возложением венков к Вечному огню.

Как писал Лайф, в феврале Путин принимал своего киргизского коллегу Жээнбекова в Сочи.

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