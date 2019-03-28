Бывший игрок "Краснодара" провёл ночь в центре для беженцев в Бельгии

Экс-футболист "Краснодара" босниец Огнен Враньеш провёл ночь в бельгийском центре для беженцев. Об этом сообщает газета La Dernière Heure.

Отмечается, что спортсмена остановила пограничная полиция в аэропорту Шарлеруа, когда он возвращался из Боснии и Герцеговины. Причиной таких действий послужило то, что у защитника "Андерлехта" были проблемы с видом на жительство. Поэтому Управление по делам иностранцев приняло решение доставить 29-летнего боснийца в закрытый центр для беженцев в Стиноккерзиле, где он провёл ночь.

По предварительной информации, у Враньеша появились проблемы с хозяином его бывшей квартиры. Несколько месяцев назад он прекратил аренду жилого помещения, после чего владелец по неизвестным причинам обратился в муниципалитет и попросил аннулировать вид на жительство футболиста.

Управление по делам иностранцев провело проверку по факту законности пребывания футболиста в стране, после чего Враньеш был освобождён.