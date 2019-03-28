Трамп назвал бывшего главу ЦРУ "психом"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан является "психически больным" человеком.

— Думаю, что Бреннан больной человек, правда, — приводит слова главы Белого дома Fox News.

Также Трамп отметил, что заявления Бреннана о якобы совершённой госизмене попросту "ужасны" и с экс-главой ЦРУ "что-то не так".

Стоит отметить, что Джон Бреннан не единожды жёстко критиковал президента США. Лайф писал, что бывший глава ЦРУ назвал твиты, которые публикует Трамп, "бредовыми".