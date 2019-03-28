Эксперты рассказали, что больше всего пугает туристов на отдыхе

Примечательно, что вероятность неловкой ситуации из-за незнания иностранного языка пугает путешественников так же сильно, как и ограбление.

Эксперты опросили 2500 россиян и выяснили, что больше всего пугает туристов на отдыхе. Результаты соответствующего исследования опубликовал сервис онлайн-бронирования отелей ostrovok.ru.

Выяснилось, что самым большим страхом туристов обоих полов является потеря документов — этого страшатся 45% респондентов. На втором месте — боязнь попасть в другом городе в больницу (25%). Причём женщины пугаются этого намного чаще мужчин (28 и 20% соответственно).

Ко всему прочему, 24% опрошенных считают, что нет ничего хуже, чем угодить в полицию или тюрьму. Мужчины озабочены этой вероятностью больше, чем представительницы прекрасного пола (26% против 23% соответственно).

Также туристов пугает возможность очутиться в неловкой ситуации из-за незнания иностранного языка. Это наводит ужас на 17% респондентов. Примечательно, что столько же людей боятся стать жертвой ограбления.

Отмечается, что среди мужчин-путешественников распространены страхи касательно пищевого отравления местной едой (13%) и грабежа (18%), а среди женщин — сексуального домогательства (11%).

Меньше всего туристы боятся за потерю телефонной связи (10%), а также ключей от отеля или квартиры (3%).