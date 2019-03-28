Неизвестные избили охранника на базе отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

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Неизвестные избили охранника на базе отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

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Фото: © flickr.com/Akhilesh Ravishankar

В селе Андреевка Хасанского района Приморья компания неизвестных мужчин проникла на территорию базы отдыха и избила охранника, после чего сожгла пять катеров.

Ущерб, причинённый потерпевшему, превысил шесть миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские опросили очевидцев и провели осмотр места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога".

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