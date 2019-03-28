Мадуро раскрыл подробности атаки на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что атаку на крупнейшую в стране гидроэлектростанцию "Гури" совершил снайпер, который стрелял из винтовки.
Maduro: Ataque al sistema eléctrico nacional se hizo con un fusil https://t.co/bAA5XV2jMz pic.twitter.com/F86acIy4U3— El Nacional (@ElNacionalWeb) 28 марта 2019 г.
— Этот теракт был совершён, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки, — приводит слова главы государства El Nacional.
Напомним, что после массового отключения электричества в Венесуэле 69% страны остаётся без Интернета.
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