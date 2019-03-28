МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Их награды получат соперники, которые заняли на соревнованиях вторые и третьи места.

Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил медали Зимней олимпиады 2014 года в Сочи, которых были лишены российские бобслеисты. Их награды получат соперники, которые заняли вторые и третьи места. Об этом сообщается в заявлении, размещённом на сайте Олимпийского комитета США.

Американцы Стивен Холкомб (умер в 2017 году) и Стивен Лэнгтон, которые завоевали бронзу в экипажах-двойках, получат серебро. Аналогичное решение было принято по выступлению в четвёрках: кроме Холкомба и Лэнгтона серебряные медали достанутся ещё двум участникам — Кёртису Томашевичу и Кристоферу Фогту.

Награды спортсменам и семье Холкомба будут вручены на специальной церемонии.

В материале говорится только об американских бобслеистах. В 2014 году в двойках в мужском бобслее на втором месте оказались швейцарцы Беат Хефти и Алекс Бауманн — золото должно достаться им. В четвёрках серебро получили латвийцы Оскар Мелбардис, Арвис Вилкасте, Даумантс Дрейшкенс и Янис Стренга.

Напомним, МОК лишил золотых медалей Александра Зубкова и Алексея Воеводу, которые стали победителями в соревнованиях двоек и четвёрок. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Также без наград остались Алексей Пушкарёв, Александр Касьянов и Ильвир Хузин.