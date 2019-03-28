Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 28 марта

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что благодаря антициклону с запада вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков будут пробиваться лучи солнца, а температура останется в пределах климатической нормы.

Днём столбик ртутного термометра поднимется до +2...+4°С, в Московской области — 0...+5°С. Ветер северо-западный. По данным синоптиков, его скорость не превысит семи метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 752 мм рт.ст.