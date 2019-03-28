Калягин возмутился решением о слиянии Волковского театра с Александринкой

Специалист назвал внезапное объединение двух старейших театров вопросом не только творческой судьбы коллективов, но в целом госполитики по культуре.

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин возмутился решением Минультуры России о слиянии Первого русского театра имени Ф. Волкова в Ярославле и Александринского театра.

— Самое шокирующее для меня событие я узнал 27 марта, в Международный день театра, из прессы: Минкультуры РФ принимает решение о слиянии ярославского Первого русского театра с Александринским театром, — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, ещё за пару месяцев до этого в театре в Ярославле президент России Владимир Путин торжественно открывал Год театра и с гордостью говорил о роли отечественного театра в мировой культуре и о том, что вековые традиции русского театра необходимо сохранять, и здесь первостепенна роль государства.

— А что же вытворяют государственные чиновники на деле? Под прикрытием красивых слов об оптимизации, инициативе снизу (явно организованной сверху) и прочей шелухи ставят под угрозу исчезновение легендарного российского театра. Причём делают это исподтишка, келейно, как какую-то спецоперацию. Но ради чего, хочу я спросить, затевается эта так называемая реформа? Кто это может объяснить? Что это даст двум совершенно самостоятельным творческим коллективам? — отметил Калягин.

По его мнению, внезапное объединение двух старейших театров — вопрос не только творческой судьбы коллективов, но и вопрос госполитики по культуре. Калягин отметил, что без серьёзного, детального его обсуждения с культурным сообществом, без общественной экспертизы принимать это решение означает "идти вразрез с основами государственной культурной политики", утверждёнными российским лидером.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов признался, что заявление министра культуры России Владимира Мединского об объединении Александринского и Волковского театров стало неожиданностью для многих, в том числе и для самого главы региона.