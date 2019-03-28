Жители Хабаровского края продолжают терять рабочие места в лесной отрасли

На этот раз лишиться работы могут рабочие лесной отрасли посёлка Берёзовый, а также других поселений Солнечного района.

Жители Хабаровского края, которые трудоустроены в лесной области, продолжают лишаться своих рабочих мест. Об этом сообщает информационное агентство REGNUM.

Отмечается, что, после того как была приостановлена деятельность деревоперерабатывающего комплекса мирового уровня "Аркаим" в порту Ванино Хабаровского края, где ранее на улице оказались 800 рабочих, в такой же ситуации могут оказаться работники посёлка Берёзовый и других поселений Солнечного района.

Это связано с громким уголовным делом о растрате на сумму свыше 10 млрд рублей в отношении бывших чиновников. Это бывший первый зампредседателя Правительства Хабаровского края Василий Шихалёв и генеральный директор ООО "Азия лес" Александр Пудовкин.

Остановка деятельности крупнейшей компании по лесозаготовке и деревообработке "Азия лес", чьё руководство на данный момент находится под следствием, может оставить без рабочих мест практически всё взрослое работоспособное население региона. А всё потому, что по своей сути предприятие является градообразующим.

Отмечается, что сообщения вокруг закрытия ООО "Азия лес" начались с того момента, как был арестован генеральный директор предприятия Александр Пудовкин.

Ранее Лайф писал о том, что силовики проводят обыски в Правительстве Хабаровского края. Сообщалось, что поводом для визита правоохранителей к заместителям губернатора Сергея Фургала стало уголовное дело о хищениях в лесной отрасли, однако других деталей не приводилось.