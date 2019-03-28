Жители Ингушетии недовольны провокациями оппозиции

По словам разгневанных комментаторов в соцсетях, оппозиционеры сначала устроили беспорядки, а потом "переобулись".

Жители Ингушетии пишут в комментариях в социальных сетях о том, что недовольны оппозиционерами-провокаторами, перекрывающими улицы.

Так, шквал недовольных комментариев поднялся после того, как один из лидеров местной оппозиции, Барах Чемурзиев, в своём инстаграме заявил, что его люди не имеют никакого отношения к перекрытию улиц. Пользователи Сети уличили его во лжи.

— На митинге ребята "ваши", а на кругу, когда дорогу заблокировали, — не "ваши" сторонники. Будьте последовательны, — указал kaloy_ing.

— Взбаламутили чужих детей. Это же чьи-то сыновья, которые из-за ваших агитаций поверили в "правое дело". <...> Своих сыновей вы в Дубай отправили. <...> Они же голубых кровей, — написал magas_333.

— Когда вы призывали на митинг, это были ваши люди, а когда всё пошло не по плану — не ваши, — отметил ilez_klb.

— Вы практически за один день уничтожили самую основную силу протестного движения в Ингушетии — неагрессивность, уважение к правилам. И самое главное — вы сегодня очень сильно подставили десятки ингушских парней — полицейских. Их искренне жаль, — подробно раскритиковал оппозиционера beslan_va.

Накануне провокаторы напали на сотрудников ОМОНа после митинга в Магасе. Лайф публиковал видео.