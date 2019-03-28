ВВС США запросили почти $5 млрд на восстановление двух авиабаз

Там поясняют, что в случае отказа конгресса им придётся пойти на издержки, что негативно скажется на боеспособности американской авиации.

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов сделали запрос в конгресс о предоставлении 4,9 миллиарда долларов на восстановление двух авиабаз. Об этом сообщает международное информационное агентство Associated Press со ссылкой на заявление министра ВВС Хезер Уилсон.

Полученные денежные средства планируется потратить на ремонт двух авиабаз, расположенных в штатах Флорида и Небраска.

По предварительной информации, речь идёт о выделении 1,2 миллиарда долларов в течение текущего года, а также о 3,7 миллиарда долларов в течение 2020 и 2021 года.

Также Хизер Уилсон добавила, что в случае отказа в финансовой поддержке ВВС США будут вынуждены существенно сократить издержки, что приведёт к ослаблению боеготовности американской авиации.

Ранее Лайф писал о том, что в 2018 году ураган "Майкл" серьёзно повредил базу ВВС Тиндалл во Флориде. Стихийное бедствие затронуло все строения на территории базы. Помимо того, были уничтожены 17 истребителей F-22 Raptor.