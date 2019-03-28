ФСБ нагрянула с обысками в правительство Хабаровского края

ФСБ нагрянула с обысками в здание Правительства Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

— В здании правительства края сейчас идут обыски, там работают сотрудники ФСБ, — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в здании помимо сотрудников регионального управления ФСБ работают и представители Следственного комитета.

По данным РИА "Восток-Медиа", оперативные действия проходят в кабинете зампредседателя правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлопова.

18 марта в Правительстве Хабаровского края уже проводились обыски. Сообщалось, что поводом для визита правоохранителей к заместителям губернатора Сергея Фургала стало уголовное дело о хищениях в лесной отрасли, однако других деталей не приводилось.

Меж тем сегодня утром стало известно, что в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.