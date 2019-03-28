Стала известна причина обысков в Правительстве Хабаровского края

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Стала известна причина обысков в Правительстве Хабаровского края

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Здание Правительства Хабаровского края. Фото: © "Википедия"

Пресс-секретарь главы Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко подтвердила обыски в региональном правительстве и назвала их причину.

Да. Обыски идут в рамках "лесного дела", — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее стало известно, что ФСБ пришла с обысками в здание Правительства Хабаровского края.

18 марта там уже проводились обыски. Поводом для визита правоохранителей к заместителям Фургала стало дело о хищениях в лесной отрасли, но других подробностей не приводилось.

Между тем сегодня стало известно, что в Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.

Читайте материал Лайфа "Жители Хабаровского края продолжают терять рабочие места в лесной отрасли"

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