Стала известна причина обысков в Правительстве Хабаровского края

Пресс-секретарь главы Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко подтвердила обыски в региональном правительстве и назвала их причину.

— Да. Обыски идут в рамках "лесного дела", — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее стало известно, что ФСБ пришла с обысками в здание Правительства Хабаровского края.

18 марта там уже проводились обыски. Поводом для визита правоохранителей к заместителям Фургала стало дело о хищениях в лесной отрасли, но других подробностей не приводилось.

Между тем сегодня стало известно, что в Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.

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