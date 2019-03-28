Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе

При этом автоэксперты назвали условие, при котором машина завоюет зарубежный рынок: всё дело в цене.

Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива". Концепт автомобиля оценили аналитики немецкого журнала Stern.

— Если концерну удастся сохранить беспощадную к конкурентам стоимость "Нивы" примерно на том же уровне, модель 4x4 Vision может добиться успеха в Европе, — констатирует автор статьи и отмечает, что "Нива" продавалась по "самой оптимальной" цене.

Аналитик также называет дизайн внедорожника своеобразным, имея в виду "изломанную" поверхность кузова и Х-образную решётку.

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