YouTube удалил последние выпуски видеоблогов Дудя и Парфёнова

Новый ролик видеоблогера Юрия Дудя и первый выпуск возрождённой передачи Леонида Парфёнова "Намедни" удалены с YouTube. В компании говорят, что были нарушены условия пользования видеохостингом.

На канале "вДудь" стало недоступно интервью с резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым, вышедшее 20 марта. Сервис сообщает, что видео было удалено за нарушение условий использования YouTube. Программа Леонида Парфёнова, которую постигла та же участь, была опубликована 18 марта. Получасовой выпуск посвящён Нюрнбергскому процессу, началу холодной войны, выходу автомобиля "Москвич" и другим ключевым событиям 1946 года.

Ранее с YouTube за нарушение правил видеохостинга удалили фильм "Праздник" режиссёра Алексея Красовского.