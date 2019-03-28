СМИ связали обыски в коммерческих организациях Хабаровска и задержание Ишаева

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СМИ связали обыски в коммерческих организациях Хабаровска и задержание Ишаева

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Виктор Ишаев. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обыски в коммерческих организациях Хабаровска связаны с задержанием бывшего главы регионального правительства Виктора Ишаева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Обыски и задержание Ишаева — связанные между собой события, — привело агентство слова собеседника, близкого к следствию.

Ранее стало известно, что в коммерческих организациях по всему Хабаровску проводятся масштабные обыски.

Сегодня экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев был задержан в Москве.

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