В Сети появилось видео обысков в правительстве Фургала

Опубликована видеозапись обысков в Правительстве Хабаровского края. Ролик разместил паблик "Хабаровский край".
Уточняется, что оперативники обыскивают кабинеты на 8−10-м этажах, обыски также проводятся в квартирах членов правительства.
По данным СМИ, кроме обысков в здании правительства ведутся обыски в офисах, где работают члены семьи экс-главы края Виктора Ишаева.
Ранее стало известно, что в организациях по всему Хабаровску и местном правительстве проводятся масштабные обыски. Между тем, Виктор Ишаев был задержан в Москве.
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