В Сети появилось видео обысков в правительстве Фургала

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В Сети появилось видео обысков в правительстве Фургала

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Опубликована видеозапись обысков в Правительстве Хабаровского края. Ролик разместил паблик "Хабаровский край".

Уточняется, что оперативники обыскивают кабинеты на 8−10-м этажах, обыски также проводятся в квартирах членов правительства.

По данным СМИ, кроме обысков в здании правительства ведутся обыски в офисах, где работают члены семьи экс-главы края Виктора Ишаева.

Ранее стало известно, что в организациях по всему Хабаровску и местном правительстве проводятся масштабные обыски. Между тем, Виктор Ишаев был задержан в Москве.

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