Стало известно, какие обвинения могут предъявить экс-главе Хабаровского края

Бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву могут предъявить обвинения в превышении полномочий и хищении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— В ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении, — сообщили агентству.

По данным СМИ, сейчас с бывшим губернатором проводятся следственные действия.

Сегодня утром стало известно о задержании Ишаева. Меж тем в Правительстве Хабаровского края в кабинете заместителя главы региона Сергея Фургала — Владимира Хлапова — проводят обыски.