В Гватемале грузовик протаранил толпу, более 30 человек погибли

Тяжёлый автомобиль влетел в группу людей, которые собрались на месте другой аварии.

Более тридцати человек, включая детей, погибли при наезде грузовика на толпу на западе Гватемалы. Об этом информирует Virales Ecuador.

Трагедия произошла накануне вечером в муниципалитете Науала. Уточняется, что грузовик наехал на людей, собравшихся на месте другой аварии.

По данным местной пожарной службы, не менее 17 пострадавших были доставлены в больницу департамента Солола. Ещё девять человек спасатели отвезли в больницу города Кесальтенанго. Точное число погибших пока не приводится. По предварительным данным, их 32.

Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП на своей странице в "Твиттере".

— Я сожалею о трагедии в муниципалитете Науала, Солола, в результате которой погибло более 30 человек. Мы координируем действия по оказанию помощи родственникам погибших. Я выражаю соболезнования, — заявил Моралес.

Позднее гватемальское правительство заявило о трёхдневном трауре в стране.