В столичных больницах в апреле пройдут дни открытых дверей

Для москвичей организуют бесплатные медицинские консультации, обследования и лекции.

Столичные больницы в рамках проекта "Входите, открыто!" в апреле организуют для горожан дни открытых дверей, сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы. В течение месяца врачи проведут бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы.

— Большое внимание наши врачи уделят здоровью детей, будущим родителям и старшему поколению, — рассказал руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Так, 4 апреля в Детской клинической больнице № 9 имени Г. Н. Сперанского специалисты обследуют детей, испытывающих боли в сердце, головокружения, потемнение в глазах и учащённое сердцебиение. А в больнице № 15 имени О. М. Филатова 6 апреля женщины смогут получить консультацию гинеколога, сдать анализы и сделать УЗИ.

Также в больнице имени С. И. Спасокукоцкого с 1 апреля по 8 мая кардиологи, терапевты, неврологи и другие специалисты проведут для пациентов старше 60 лет консультации. Кроме того, им предложат сделать УЗИ, рентген и компьютерную томографию.

Ранее Лайф сообщал, что москвичам стало проще записывать детей на приём к врачу.