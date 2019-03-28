В Шереметьево начнут использовать электронные посадочные талоны

Глава аэропорта отметил, что всё было заранее протестировано и что от традиционных билетов отказываться не будут.

В международном аэропорту Шереметьево с 4 апреля планируют начать обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам. Об этом сообщает ПРАЙМ.

— Я думаю, это очень упростит пропускную способность, — приводит агентство слова генерального директора АО "МАШ" Михаила Василенко.

Он подчеркнул, что от традиционных бумажных посадочных талонов отказываться не будут. По словам Василенко, в России большинство пассажиров летает один-два раза в год — им привычнее пользоваться напечатанными талонами.

Как ранее писал Лайф, пользоваться электронными посадочными талонами в России разрешили в феврале 2019 года. Также сообщалось о новых правилах посадки пассажиров на борт самолёта.