Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском языке — видео

Когда торжественная церемония закончилась, лидер России и глава Киргизии отправились на переговоры в формате тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал почётный караул Национальной гвардии Киргизии на государственном языке этой республики. Церемония официальной встречи российского лидера проходила в резиденции "Ала-Арча".

На торжественном мероприятии прозвучали гимны двух стран, после чего гвардейцы поприветствовали Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. В ответ российский лидер сказал: "Салам, аскер!" По окончании церемонии главы государств отправились на переговоры в формате тет-а-тет.

Ранее сообщалось, что Путин и Жээнбеков будут участвовать в российско-киргизской межрегиональной конференции, после чего посетят дом-музей знаменитого писателя Чингиза Айтматова.