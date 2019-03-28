Президент Киргизии: Мы дорожим отношениями с Россией

Встреча Сооронбая Жээнбекова с Владимиром Путиным стала уже второй в текущем году.

Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков встречаются в узком составе в рамках госвизита российского лидера в республику. Жээнбеков приветствовал коллегу и выразил ему признательность за визит.

— Кыргызстанцы знают и ценят вас как истинного, близкого, надёжного друга. Мы всегда рады вам и нашим российским друзьям, когда они приезжают к нам. ... Россия для нас — надёжный, близкий, верный союзник и важный стратегический партнёр, мы дорожим нашими отношениями с РФ, — сказал Жээнбеков.

Он указал на то, что эта встреча с российским лидером стала уже второй в 2019 году. По словам главы Киргизии, каждая встреча даёт импульс развитию отношений. Жээнбеков подчеркнул, что республика высоко ценит поддержку РФ в адаптации Киргизии к условиям Евразийского экономического союза.

Путин поблагодарил Жээнбекова за приглашение. Он указал, что ему приятно возобновить диалог, начатый ранее.

— Кыргызстан — наш надёжный союзник и стратегический партнёр, поэтому мы работали и будем работать и в двустороннем плане, и на международных площадках, — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что саммит Шанхайской организации сотрудничества, который вскоре состоится в Киргизии, пройдёт на высоком уровне.