В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

Отмечается, что в целом по стране средний заработок в январе 2019 года составил 42,2 тысячи рублей.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по России. Данные ведомства приводит RT.

По информации статистической службы, по итогам января 2019 года самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых. Она составила 79,4 тысячи рублей.

Зарплата граждан, занимающихся финансовой и страховой деятельностью, в январе в среднем составляла 77,3 тысячи рублей. Работники сферы информации и связи получали по 66,2 тысячи рублей.

Наименьшую зарплату в январе получили работники гостиниц и предприятий общепита — в среднем она составила 27,2 тысячи рублей.

Отметим, что средний по России заработок в январе 2019 года увеличился по сравнению с показателями января 2018 года на 8,3%.

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