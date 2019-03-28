Политолог заявил, что провокации оппозиционеров в Ингушетии финансирует Запад

По его мнению, об этом говорит сам сценарий развития событий — митингующие "действуют по методичкам, которые применялись в Сирии" и на украинском Майдане.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, что провокации оппозиционеров в Ингушетии финансируются за счёт средств из США. Штаты пытаются таким образом сдерживать Россию и нанести ей серьёзный информационный и репутационный вред.

— Касательно ситуации с возобновлением митингов в Ингушетии всё понятно. Не так давно Госдеп США озаботился выделением дополнительных средств на развитие разного рода антироссийской активности. Если раньше они выделяли средства на развитие гражданского общества, поддержку ценности демократии и так далее, то теперь они даже палец о палец не ударят. Всё на сдерживание России и на нанесение ей серьёзного информационного и репутационного вреда, — заявил Мухин.

Политолог пояснил, что различного рода национальные некоммерческие организации (НКО), особенно в Ингушетии, являются предметом очень пристального изучения со стороны американских спецслужб.

— Логическая связь здесь налицо: произошло увеличение масштабов финансирования, и тут же активизировались на пустом месте различного рода НКО и отдельные оппозиционные деятели, так называемые лидеры общественного мнения. Финансируя их в частном порядке, они добиваются разного рода дестабилизирующих ситуаций в той или иной точке. У меня есть косвенное подтверждение этому — это исключительно политический характер выступлений, — говорит гендиректор Центра политической информации.

По словам Мухина, аналогичная ситуация сложилась вокруг президента Сирии Башара Асада — все говорили, что он должен уйти, без объяснения причин. В отношении главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова события разворачиваются таким же образом, говорит он. Как пояснил политолог, оппозиционеры в республике "действуют по методичкам, которые применялись в Сирии". Мухин считает это очередным доказательством того, что протесты в российском регионе координируются извне.

— То, что в данном случае оппозиция в Ингушетии оперирует устаревшей повесткой, главный тезис которой "Евкурова — в отставку", — ещё одно подтверждение этому. Доказательством будет выявление личностей зачинщиков, координаторов этих действий — с помощью финразведки транзакций в их пользу, либо в пользу аффилированных с ними лиц. Это прямые доказательства, но их трудно добыть. Однако мы прекрасно понимаем, что по косвенным доказательствам это тоже можно определить. В данном случае это использование бессмысленных политических лозунгов и бессмысленных призывов отправить в отставку всех и вся. Это утка, которую конкретные активисты используют в интересах внешних групп влияния для дестабилизации в регионах, — заявил Мухин.

Эксперт обратил внимание, что внутри самой ингушской оппозиции произошёл раскол. Причины этого, как отметил Мухин, вполне ожидаемы — раскол является побочным эффектом, который возникает тогда, когда не могут поделить деньги.

— Что касается нарушения со стороны митингующих правил поведения на митингах — это характерная модель поведения при организации так называемых майданных технологий. Обратите внимание, что на Украине применялись ровно такие же технологии. Мы прекрасно знаем, что украинский Майдан контролировался американскими, британскими спецслужбами. Вот вам и ответ. Куда ни посмотри, всё косвенно свидетельствует о торчащих ушах с Запада, — объясняет политолог.

Мухин с сожалением констатирует, что в ситуации в Ингушетии конфликт между оппозиционерами-провокаторами и властями неизбежен — он прописан в "майданных технологиях" и методичках, которыми пользуются митингующие в Ингушетии. По его словам, оппозиционеры нацелены на конфликт, поэтому договариваться с ними бесполезно, властям нужно действовать решительно. Он не сомневается, что действия Росгвардии по отношению к митингующим абсолютно законны, поскольку с их стороны действительно было нарушено законодательство и протест превратился в несанкционированный.

Ранее Лайф обратил внимание на шквал недовольных комментариев в социальных сетях от жителей Ингушетии, которые называют оппозиционеров провокаторами и возмущаются перекрытием улиц.