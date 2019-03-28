В офисе представительства "Роснефти" в Хабаровске проходят обыски

Силовики пришли с обысками в представительство "Роснефти" в Дальневосточном федеральном округе, которое находится в Хабаровске. Об этом сообщили местные паблики во ВК.

Как говорится на сайте "Роснефти", находящееся в Хабаровске представительство компании в ДФО находится на стадии ликвидации.

Ранее появились данные о том, что в региональном правительстве также проводятся обыски. А бывший глава Хабаровского края Виктор Ишаев был задержан в Москве.