Самолёт не смог с первой попытки приземлиться на Ямале из-за уборки снега

Воздушному судну пришлось идти на второй круг. Никто из пассажиров не обращался с жалобами.

Самолёт, летевший рейсом Тюмень — Новый Уренгой, сегодня утром не смог с первого раза сесть в аэропорту прилёта, так как в момент посадки взлётно-посадочную полосу очищали от снега. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

— Самолёт авиакомпании "Ямал" ушёл на второй круг по причине того, что на взлётно-посадочной полосе производилась уборка снега, — рассказал источник агентства.

Известно, что после очистки полосы авиалайнер благополучно приземлился. Жалоб от пассажиров рейса не поступало.

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