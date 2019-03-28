На Параде Победы в Москве может появиться кабриолет Aurus

На главном автомобиле мероприятия по Красной площади следует министр обороны России.

Парадный кабриолет Aurus проекта "Кортеж" готовят к Параду Победы, который пройдёт 9 Мая этого года. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в области автомобилестроения сообщает РИА "Новости".

Ранее о появлении такого кабриолета в 2019 или 2020 году для использования на параде 9 Мая сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Как писал Лайф, бренд Aurus всеми законными способами намерен защищать НАМИ, являющийся разработчиком проекта правительственного лимузина "Кортеж".