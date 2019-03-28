Глава Волковского театра о слиянии с Александринкой: Гром среди ясного неба

По словам Туркалова, он был уверен, что вновь возобновлённые разговоры об объединении театров носят совещательный характер.

Глава Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова Алексей Туркалов прокомментировал информацию об объединении знаменитого ярославского учреждения культуры с Александринским театром Петербурга. Его обращение опубликовано на сайте "Ярновости".

— 21 марта худрук театра Евгений Марчелли принёс мне служебную записку о необходимости создания творческого совета театра. <...> Я попросил подчинённых проверить, есть ли положение о творческом совете театра. Замдиректора театра Татьяна Цветкова спустя некоторое время сообщила, что в подписанном варианте его нет, — поясняется в обращении.

По словам Туркалова, его пытались поторопить с подписанием, на что он отвечал, что нужды в спешке нет. Потом ему сообщили, что в театр нанесёт визит замминистра культуры Павел Степанов.

Туркалов указал на то, что и он, и большинство его подчинённых были уверены, что вновь возобновлённые разговоры об объединении двух театров носят совещательный характер, чтобы всё было тщательно взвешено.

— Я понимал, что, прежде чем это обретёт статус официального решения, пройдут обсуждения — непременно губернатор области Дмитрий Миронов, правительство региона, мэр Ярославля Владимир Волков, областная дума, муниципалитет Ярославля, Общественная палата Ярославской области и, конечно же, мнение театралов, всех ярославцев в целом, — сказал директор театра.

Таким образом, по словам Туркалова, всё было "довольно спокойно", тем более что и в 2014 году такие разговоры велись, но в итоге остались лишь обсуждениями.

— 27 марта, как гром среди ясного неба, информация об объединении театров ... прозвучала из уст министра культуры РФ Владимира Мединского. Мне сразу стало ясно, что все мы ... стали заложниками "желания объединения" человека с хорошими связями в театральном мире и мире власти; человека с гигантским желанием подобного объединения, который сумел как-то убедить ... что сформированы все предпосылки для объединения "снизу"... Каким чудом происходящее 26 марта на совещании в Волковском театре в итоге было донесено до министра культуры как "инициатива снизу", я не знаю, — указал Туркалов.

Он резюмировал, что не издавал и не подписывал приказ о слиянии двух театров, на котором настаивал худрук Евгений Марчелли, и особо подчеркнул, что для высшего звена руководства информация о такой инициативе была, очевидно, искажена.

Напомним, глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил об объединении Александринского и Волковского театров в Первый Российский национальный театр.

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин возмутился такому решению "исподтишка", а глава Ярославской области назвал новость о слиянии театров неожиданностью.