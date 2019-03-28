В ХМАО задержали четвёртого боевика, планировавшего теракты

В Югре задержан четвёртый участник законспирированной террористической ячейки, планировавшей серию терактов и убийства полицейских. Об этом на заседании региональной Думы рассказал начальник УМВД по ХМАО Василий Романица, сообщает РИА "Новости".
По его словам, в связи с этим делом возбуждено 11 уголовных дел, в том числе по факту приготовления к совершению террористического акта.
Он отметил, что в 2018 году в целом в регионе было возбуждено 36 уголовных дел, так или иначе связанных с преступлениями террористической направленности.
Ранее Лайф сообщал, что боевики проводили встречи на съёмных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе. При задержании у них нашли самодельное взрывное устройство и гранату РГД-5 с запалом.
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