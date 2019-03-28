Хабаровское УФСБ возбудило дело о махинациях в лесной отрасли на 10 млрд рублей

УФСБ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о махинациях в лесной отрасли в регионе на 10 млрд рублей. В рамках этого же дела проводятся следственные действия с экс-главой Хабаровского края Виктором Ишаевым, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

— Уголовное дело по материалам проверки управления Генпрокуратуры в ДФО было возбуждено УФСБ по Хабаровскому краю, — сообщили агентству в силовых структурах.

Дело заведено по таким статьям, как "Превышение должностных полномочий", "Пособничество в мошенничестве", "Мошенничество" и "Пособничество в превышении должностных полномочий".

Напомним, сегодня в правительстве Сергея Фургала проходят обыски. В частности, оперативные мероприятия были в кабинете заместителя главы региона Владимира Хлапова. Кроме того, сегодня задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.