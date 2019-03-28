ЦБ аннулировал лицензию у Международного расчётного банка

Банк работал с 1994 года. По величине активов занимал 389-е место в банковской системе РФ.

Банк России 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчётного банка, соответствующий приказ ЦБ опубликовал на своём официальном сайте.

В документе отмечается, что такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Центробанка.

— Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма", — сообщается в документе.

Ранее Центробанк лишил лицензии тольяттинский Банк развития технологий и сбережений.