В Москве пенсионерку ограбили на два миллиона и избили

Злоумышленники вызвались подвезти 80-летнюю женщину, а в машине несколько раз ударили по голове.

В Москве пенсионерку обманом усадили в автомобиль, где избили и отобрали сумку, в которой находилось 2 млн 150 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, 26 марта на улице Беговой женщина села в машину к неизвестным, которые вызвались её подвести в банк.

— [Они] проследовали по нескольким адресам отделений и в момент следования с адреса проспект Мира, дом 68 до 26-го километра МКАД нанесли побои пенсионерке и открыто похитили у неё сумку с деньгами, — уточнили в управлении.

После этого злоумышленники высадили на остановке 80-летнюю пострадавшую и уехали в неизвестном направлении.

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