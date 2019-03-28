Путин заявил о тесном взаимодействии военных ведомств России и Киргизии

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке отметил, что Москва и Бишкек наладили тесное союзническое взаимодействие по линии военных ведомств.
По словам Путина, дальнейшее двустороннее сотрудничество будет касаться поставок военной техники и вооружения, а также обучения специалистов из Киргизии, в том числе в вузах Минобороны РФ.
Как ранее писал Лайф, российский лидер Владимир Путин находится в Киргизии с государственным визитом. На встрече с президентом РФ киргизский президент заявил, что Бишкек дорожит отношениями с Москвой.
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